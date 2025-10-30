Programový manažér odmeňovanie in United States v Remitly sa pohybuje od $218K za year pre L3 do $272K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $250K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Remitly. Posledná aktualizácia: 10/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
$272K
$172K
$60K
$40K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Remitly podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)