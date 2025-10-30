Adresár spoločností
Remitly
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Remitly Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in United States v Remitly sa pohybuje od $102K za year pre L1 do $419K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $174K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Remitly. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L1
Product Manager I
$102K
$102K
$0
$0
L2
Product Manager II
$219K
$159K
$57K
$3.4K
L3
Senior Product Manager
$306K
$189K
$118K
$0
L4
Staff Product Manager
$343K
$206K
$138K
$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Remitly podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Remitly in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $475,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Remitly pre pozíciu Produktový manažér in United States je $280,000.

