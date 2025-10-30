Adresár spoločností
Reliance Industries Limited
Mediánový Manažér dátovej vedy kompenzačný balík in India v Reliance Industries Limited dosahuje ₹5.08M za year.

Mediánový balík
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
Celkom za rok
₹5.08M
Úroveň
-
Základný plat
₹4.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹622K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér dátovej vedy v Reliance Industries Limited in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹9,878,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Reliance Industries Limited pre pozíciu Manažér dátovej vedy in India je ₹5,077,695.

