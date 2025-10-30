Adresár spoločností
RELEX Solutions
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

RELEX Solutions Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Finland v RELEX Solutions dosahuje €63.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky RELEX Solutions. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Celkom za rok
€63.4K
Úroveň
L3
Základný plat
€63.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v RELEX Solutions?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v RELEX Solutions in Finland predstavuje ročnú celkovú odmenu €86,773. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v RELEX Solutions pre pozíciu Softvérový inžinier in Finland je €63,439.

Ďalšie zdroje