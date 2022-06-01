Adresár spoločností
RELEX Solutions
RELEX Solutions Platy

Platy RELEX Solutions sa pohybujú od $54,378 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $195,840 pre Predajný inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov RELEX Solutions. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $72.6K

Full-Stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Manažér obchodných operácií
$142K
Zákaznícky servis
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový analytik
$54.4K
Manažér produktového dizajnu
$83.8K
Produktový manažér
$99.4K
Projektový manažér
$120K
Predaj
$158K
Predajný inžinier
$196K
Manažér softvérového inžinierstva
$83.3K
Architekt riešení
$116K
Manažér technických programov
$69.9K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v RELEX Solutions predstavuje Predajný inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $195,840. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v RELEX Solutions je $107,890.

