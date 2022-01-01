Adresár spoločností
Relativity
Relativity Platy

Platy Relativity sa pohybujú od $102,060 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $298,500 pre Obchodné operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Relativity. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Softvérový inžinier
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $140K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $210K

Produktový dizajnér
Median $119K
Obchodné operácie
$299K
Manažér dátovej vedy
$217K
Dátový vedec
$147K
Marketing
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX výskumník
$110K
Harmonogram Vestingu

5%

ROK 1

15%

ROK 2

30%

ROK 3

50%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Relativity podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 5% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (5.00% ročne)

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (15.00% ročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (30.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (50.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Relativity predstavuje Obchodné operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $298,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Relativity je $147,131.

