Regrow Platy

Platy Regrow sa pohybujú od $132,098 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér softvérového inžinierstva na spodnej hranici až po $223,875 pre Ľudské zdroje na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Regrow. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Ľudské zdroje
$224K
Nábor zamestnancov
$159K
Softvérový inžinier
$136K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manažér softvérového inžinierstva
$132K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Regrow predstavuje Ľudské zdroje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $223,875. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Regrow je $147,668.

