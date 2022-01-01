Adresár spoločností
Regeneron
Regeneron Platy

Platy Regeneron sa pohybujú od $75,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Biomedicínsky inžinier na spodnej hranici až po $238,085 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Regeneron. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Dátový vedec
Median $210K
Biomedicínsky inžinier
Median $75K
Softvérový inžinier
Median $105K

Riadiaci inžinier
$89.6K
Dátový analytik
$109K
Manažér dátovej vedy
$199K
Elektrotechnický inžinier
$117K
Zakladateľ
$96.5K
Strojný inžinier
$111K
Produktový manažér
$199K
Manažér programov
$181K
Architekt riešení
$238K
Rizikový kapitalista
$184K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Regeneron predstavuje Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $238,085. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Regeneron je $117,316.

