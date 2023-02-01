Adresár spoločností
Regalix
Regalix Platy

Platy Regalix sa pohybujú od $3,649 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $9,563 pre Dátový analytik na hornej hranici.

Zákaznícky servis
$3.6K
Dátový analytik
$9.6K
Softvérový inžinier
$7K

Chýba vám vaša pozícia?

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Regalix predstavuje Dátový analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $9,563. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Regalix je $6,978.

