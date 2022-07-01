Adresár spoločností
Reflex Media
Reflex Media Platy

Platy Reflex Media sa pohybujú od $31,115 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $155,775 pre Manažér dátovej vedy na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Reflex Media. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Manažér dátovej vedy
$156K
Produktový dizajnér
$31.1K
Softvérový inžinier
$109K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Reflex Media predstavuje Manažér dátovej vedy at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $155,775. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Reflex Media je $109,450.

