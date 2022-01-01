Adresár spoločností
REEF
REEF Platy

Platy REEF sa pohybujú od $72,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Business analytik na spodnej hranici až po $225,106 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov REEF. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Business analytik
Median $72K
Produktový manažér
Median $85K
Projektový manažér
$113K

Predaj
$225K
Softvérový inžinier
Median $80K
Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
Options

V spoločnosti REEF podliehajú Options 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (1.67% mesačne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (1.67% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v REEF predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $225,106. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v REEF je $85,000.

