Adresár spoločností
Reddit
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

Reddit Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v Reddit sa pohybuje od $118K do $168K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Reddit. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$134K - $159K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$118K$134K$159K$168K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Architekt riešení príspevkovs v spoločnosti Reddit na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Logo spoločnosti Reddit

$20K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

100%

ROK 1

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 1-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 100% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (100.00% ročne)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Reddit podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Architekt riešení ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Dátový architekt

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Reddit in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $167,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Reddit pre pozíciu Architekt riešení in United States je $118,260.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Reddit

Súvisiace spoločnosti

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje