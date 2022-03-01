Adresár Spoločností
Reckitt
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Reckitt Platy

Platový rozsah Reckitt sa pohybuje od $14,462 v celkovej kompenzácii ročne pre Informatik (IT) na spodnom konci do $492,450 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Reckitt. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Marketing
Median $161K
Účtovník
$127K
Obchodný analytik
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dátový analytik
$33.1K
Finančný analytik
$28.1K
Informatik (IT)
$14.5K
Manažérsky konzultant
$85.4K
Strojný inžinier
$187K
Produktový manažér
$114K
Projektový manažér
$31.9K
Predaj
$492K
Softvérový inžinier
$161K
Architekt riešení
$102K
Technický manažér programu
$93.2K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Reckitt je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $492,450. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Reckitt je $97,799.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Reckitt

Súvisiace spoločnosti

  • Unilever
  • Sprint
  • Micro Focus
  • IGT
  • HSBC
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje