Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in United States v realtor.com dosahuje $179K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky realtor.com. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Celkom za rok
$179K
Úroveň
hidden
Základný plat
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.2K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
11+ Roky
Aké sú kariérne úrovne v realtor.com?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Produktový dizajnér at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $220,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Produktový dizajnér role in United States is $171,400.

