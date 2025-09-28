Adresár spoločností
realtor.com
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

realtor.com Dátový vedec Platy

Dátový vedec odmeňovanie in United States v realtor.com sa pohybuje od $141K za year pre T2 do $196K za year pre T5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $181K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky realtor.com. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v realtor.com?

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Dátový vedec at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the Dátový vedec role in United States is $167,000.

Ďalšie zdroje