Dátový vedec odmeňovanie in United States v realtor.com sa pohybuje od $141K za year pre T2 do $196K za year pre T5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $181K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky realtor.com. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
