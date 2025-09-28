Adresár spoločností
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Hardvérový inžinier Platy

Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in Taiwan v Realtek Semiconductor dosahuje NT$2.27M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Realtek Semiconductor. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Celkom za rok
NT$2.27M
Úroveň
Senior Engineer
Základný plat
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$684K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Zahrnuté pozície

ASIC Engineer

SoC Engineer

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Realtek Semiconductor in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$4,062,649. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Realtek Semiconductor pre pozíciu Hardvérový inžinier in Taiwan je NT$2,298,922.

