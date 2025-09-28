Adresár spoločností
RealPage
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

RealPage Architekt riešení Platy

Mediánový Architekt riešení kompenzačný balík in United States v RealPage dosahuje $127K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky RealPage. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Celkom za rok
$127K
Úroveň
E13
Základný plat
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky v spoločnosti
12 Roky
Roky skúseností
19 Roky
Aké sú kariérne úrovne v RealPage?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v RealPage in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $185,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v RealPage pre pozíciu Architekt riešení in United States je $127,000.

Ďalšie zdroje