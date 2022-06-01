Adresár Spoločností
Realogy
Realogy Platy

Platový rozsah Realogy sa pohybuje od $100,509 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $185,925 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Realogy. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $176K
Dátový vedec
$186K
Ľudské zdroje
$101K

Informatik (IT)
$111K
Produktový dizajnér
$140K
Personálny nábor
$129K
Architekt riešení
$159K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Realogy je Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $185,925. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Realogy je $139,695.

