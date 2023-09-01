Adresár Spoločností
REA Group
REA Group Platy

Platový rozsah REA Group sa pohybuje od $76,389 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový dizajnér na spodnom konci do $144,619 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov REA Group. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $106K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produktový manažér
Median $127K
Produktový dizajnér
Median $76.4K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $131K
Dátový analytik
$100K
Dátový vedec
$119K
Architekt riešení
$145K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti REA Group je Architekt riešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $144,619. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti REA Group je $119,100.

