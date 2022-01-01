Adresár spoločností
RBC
RBC Platy

Platy RBC sa pohybujú od $36,123 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $201,000 pre Šéf štábu na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov RBC. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Softvérový inžinier
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Obchodný analytik
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Produktový manažér
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Dátový vedec
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Finančný analytik
Median $64.3K

Risk Analyst

Produktový dizajnér
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX dizajnér

Manažér softvérového inžinierstva
Median $127K
Dátový analytik
Median $57.7K
Projektový manažér
Median $71.1K
Investičný bankár
Median $75.1K
Architekt riešení
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX výskumník
Median $86.7K
Aktuár
Median $68.7K
Účtovník
Median $71K
Obchodné operácie
Median $51.1K
Zákaznícky servis
Median $38K
Marketing
Median $101K
Predaj
Median $36.1K
Manažér programov
Median $138K
Manažér obchodných operácií
Median $99K
Manažér technických programov
Median $100K
Manažér dátovej vedy
Median $82.1K
Administratívny asistent
$38.3K
Obchodný rozvoj
$44.7K
Šéf štábu
$201K
Korporátny rozvoj
$110K
Grafický dizajnér
$48.9K
Ľudské zdroje
$200K
Právne
$56.8K
Manažérsky konzultant
$44.4K
Marketingové operácie
Median $69.5K
Manažér partnerov
$113K
Manažér produktového dizajnu
$164K
Technický pisateľ
$45.2K
Celkové odmeny
$95.6K
Rizikový kapitalista
$121K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti RBC podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v RBC predstavuje Šéf štábu at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $201,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v RBC je $79,163.

