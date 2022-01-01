Razorpay Platy

Platový rozsah Razorpay sa pohybuje od $4,880 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketingové operácie na spodnom konci do $200,862 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Razorpay. Naposledy aktualizované: 8/24/2025
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Razorpay podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:
25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)
7 years post-termination exercise window.
