Razorpay Platy

Platový rozsah Razorpay sa pohybuje od $4,880 v celkovej kompenzácii ročne pre Marketingové operácie na spodnom konci do $200,862 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Razorpay. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

DevOps inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $101K
Produktový manažér
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Produktový dizajnér
Median $44.8K

UX dizajnér

Obchodný analytik
Median $22.8K
Dátový vedec
Median $33.9K
Technický manažér programu
Median $58.2K
Rozvoj obchodu
$73.2K
Dátový analytik
$14K
Manažér dátovej vedy
$194K
Ľudské zdroje
$76.3K
Manažérsky konzultant
$63.8K
Marketing
$33.6K
Marketingové operácie
$4.9K
Manažér produktového dizajnu
$67.4K
Manažér programu
$29.6K
Projektový manažér
$24.5K
Predaj
$141K
Architekt riešení
$201K
Technický writer
$29.4K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Razorpay podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

7 years post-termination exercise window.

