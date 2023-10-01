Adresár spoločností
Razor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti Razor, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    Razor is an Argentinean software design and development company specializing in web and mobile applications. They offer sleek designs and exceptional user experiences to enhance customer satisfaction.

    http://razortech.com.ar
    Webstránka
    2019
    Rok založenia
    15
    Počet zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Razor

    Súvisiace spoločnosti

    • Tesla
    • PayPal
    • DoorDash
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje