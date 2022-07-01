Adresár spoločností
Raya
Raya Platy

Platy Raya sa pohybujú od $4,534 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $190,950 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Raya. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $175K
Obchodný analytik
$4.5K
Dátový vedec
$11.9K

Produktový manažér
$191K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Raya predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $190,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Raya je $93,470.

