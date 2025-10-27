Adresár spoločností
Rapyd
Rapyd Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United Arab Emirates v Rapyd dosahuje AED 441K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rapyd. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Celkom za rok
AED 441K
Úroveň
Backend Developer
Základný plat
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Rapyd in United Arab Emirates predstavuje ročnú celkovú odmenu AED 516,795. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rapyd pre pozíciu Softvérový inžinier in United Arab Emirates je AED 431,998.

