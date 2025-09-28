Adresár spoločností
Rally
Rally Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in India v Rally dosahuje ₹3.72M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rally. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹3.72M
Úroveň
-
Základný plat
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹532K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Rally?

₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Rally in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,849,612. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rally pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹3,693,323.

Ďalšie zdroje