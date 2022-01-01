Adresár Spoločností
Rally Health
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Rally Health Platy

Platový rozsah Rally Health sa pohybuje od $89,445 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $321,300 pre Dátový vedec na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Rally Health. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Dátový vedec
$321K
Ľudské zdroje
$89.4K
Produktový dizajnér
Median $153K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Produktový manažér
Median $210K
Personálny nábor
$156K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $305K
Technický manažér programu
$219K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Rally Health podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (12.50% polročne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

FAQ

Rally Healthで報告された最高給の職種はDátový vedec at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$321,300です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Rally Healthで報告された年間総報酬の中央値は$210,000です。

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Rally Health

Súvisiace spoločnosti

  • Blink Health
  • Nomad Health
  • Healthcare Bluebook
  • Postmates
  • Collective Health
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje