Rakuten Americas
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Rakuten Americas Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in United States v Rakuten Americas dosahuje $221K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Rakuten Americas. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Mediánový balík
company icon
Rakuten Americas
senior product manager
San Jose, CA
Celkom za rok
$221K
Úroveň
-
Základný plat
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$28K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Rakuten Americas?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Rakuten Americas in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $272,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rakuten Americas pre pozíciu Produktový manažér in United States je $197,000.

