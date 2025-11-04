Adresár spoločností
Raksul
Raksul Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in Japan v Raksul dosahuje ¥10.76M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Raksul. Posledná aktualizácia: 11/4/2025

Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Celkom za rok
¥10.76M
Úroveň
G4
Základný plat
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Raksul in Japan predstavuje ročnú celkovú odmenu ¥12,700,575. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Raksul pre pozíciu Produktový manažér in Japan je ¥10,757,930.

Ďalšie zdroje