Railway Platy

Platy Railway sa pohybujú od $11,629 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $199,000 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Railway. Posledná aktualizácia: 9/17/2025

$160K

Produktový dizajnér
$199K
Produktový manažér
$14.2K
Softvérový inžinier
$11.6K

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Railway is Produktový dizajnér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $199,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Railway is $14,234.

