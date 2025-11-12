Adresár spoločností
Radix
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

Radix Full-Stack softvérový inžinier Platy

Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in Brazil v Radix dosahuje R$126K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Radix. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Mediánový balík
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Celkom za rok
R$126K
Úroveň
Senior
Základný plat
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Radix in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$228,092. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Radix pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Brazil je R$125,571.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Radix

Súvisiace spoločnosti

  • Facebook
  • Stripe
  • Google
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje