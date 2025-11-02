Adresár spoločností
Qwick
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Qwick Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Qwick dosahuje $200K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qwick. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Qwick
Staff Software Engineer
Phoenix, AZ
Celkom za rok
$200K
Úroveň
Staff Software Engineer
Základný plat
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Qwick?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Qwick in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $210,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qwick pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $200,000.

Ďalšie zdroje