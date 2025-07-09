Adresár spoločností
Qwant
Qwant Platy

Platy Qwant sa pohybujú od $51,290 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $65,771 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Qwant. Posledná aktualizácia: 11/29/2025

Softvérový inžinier
Median $65.8K
Dátový vedec
$51.3K
Chýba vám vaša pozícia?

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Qwant predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $65,771. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qwant je $58,530.

Ďalšie zdroje

