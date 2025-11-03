Adresár spoločností
Quinnox
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Quinnox Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Quinnox dosahuje ₹1.25M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Quinnox. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Quinnox
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.25M
Úroveň
L2
Základný plat
₹1.22M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹24.4K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Quinnox?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Quinnox in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹1,849,055. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Quinnox pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,245,138.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Quinnox

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • Airbnb
  • Stripe
  • Square
  • Roblox
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje