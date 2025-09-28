Adresár spoločností
Quantum Health
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Quantum Health dosahuje $107K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Quantum Health. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Quantum Health
Software Engineer
Columbus, OH
Celkom za rok
$107K
Úroveň
hidden
Základný plat
$104K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.5K
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Quantum Health?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Quantum Health in United States sits at a yearly total compensation of $123,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Quantum Health for the Softvérový inžinier role in United States is $106,500.

