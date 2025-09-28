Adresár spoločností
Qualtrics
  • Platy
  • Manažér technických programov

  • Všetky platy Manažér technických programov

Qualtrics Manažér technických programov Platy

Mediánový Manažér technických programov kompenzačný balík in United States v Qualtrics dosahuje $198K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Celkom za rok
$198K
Úroveň
L4
Základný plat
$149K
Stock (/yr)
$42K
Bonus
$7.4K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Qualtrics?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér technických programov at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $432,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Manažér technických programov role in United States is $197,900.

