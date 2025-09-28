Adresár spoločností
Qualtrics
  • Platy
  • Software Test Engineer

  • Všetky platy Software Test Engineer

Qualtrics Software Test Engineer Platy

Mediánový Software Test Engineer kompenzačný balík in United States v Qualtrics dosahuje $136K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Mediánový balík
company icon
Qualtrics
Software Test Engineer
Seattle, WA
Celkom za rok
$136K
Úroveň
L4
Základný plat
$124K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Qualtrics?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu jobFamilies.Software Test Engineer v Qualtrics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $207,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qualtrics pre pozíciu jobFamilies.Software Test Engineer in United States je $136,000.

