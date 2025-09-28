Adresár spoločností
Qualtrics
Qualtrics Manažér softvérového inžinierstva Platy

Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Qualtrics sa pohybuje od $342K za year pre Associate Manager do $382K za year pre Senior Director of Engineering. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $415K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Zobraziť 2 Viac úrovní
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Manažér softvérového inžinierstva u Qualtrics in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $648,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Qualtrics za ulogu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $345,138.

Ďalšie zdroje