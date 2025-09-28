Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Qualtrics sa pohybuje od $342K za year pre Associate Manager do $382K za year pre Senior Director of Engineering. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $415K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)