Produktový manažér odmeňovanie in United States v Qualtrics sa pohybuje od $176K za year pre L4 do $690K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $255K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)