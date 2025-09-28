Adresár spoločností
Qualtrics
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Qualtrics Dátový vedec Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualtrics. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemerná celková odmena

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Bežný rozsah
Možný rozsah
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 1 ďalších Dátový vedec príspevkov v spoločnosti Qualtrics na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

SGD 210K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualtrics podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dátový vedec hos Qualtrics in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 135,972. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Qualtrics for Dátový vedec rollen in Singapore er SGD 99,635.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Qualtrics

Súvisiace spoločnosti

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje