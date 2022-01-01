Adresár spoločností
Qualia Platy

Platy Qualia sa pohybujú od $55,275 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $256,959 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Qualia. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $170K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $200K
Zákaznícky servis
$55.3K

Dátový vedec
$118K
Marketing
$102K
Nábor zamestnancov
Median $155K
Predaj
$85.4K
Manažér softvérového inžinierstva
$257K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Qualia podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Qualia predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $256,959. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qualia je $136,300.

Ďalšie zdroje