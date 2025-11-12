Adresár spoločností
Qualcomm
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Inžinier strojového učenia

  • Greater Hyderabad Area

Qualcomm Inžinier strojového učenia Platy v Greater Hyderabad Area

Inžinier strojového učenia odmeňovanie in Greater Hyderabad Area v Qualcomm sa pohybuje od ₹2.13M za year do ₹3.65M. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Hyderabad Area dosahuje ₹2.76M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualcomm. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Associate Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Zobraziť 2 Viac úrovní
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.65% polročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.65% polročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Inžinier strojového učenia v Qualcomm in Greater Hyderabad Area predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,645,970. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qualcomm pre pozíciu Inžinier strojového učenia in Greater Hyderabad Area je ₹2,443,360.

