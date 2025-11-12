Inžinier strojového učenia odmeňovanie in United States v Qualcomm sa pohybuje od $186K za year pre Engineer do $258K za year pre Staff Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $200K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualcomm. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.65% polročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.65% polročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)