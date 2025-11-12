Mediánový Mobilný dizajnér kompenzačný balík in United States v Qualcomm dosahuje $195K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualcomm. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.65% polročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.65% polročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)