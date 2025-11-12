Adresár spoločností
Qualcomm
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Hardvérový inžinier

  • ASIC inžinier

  • Taiwan

Qualcomm ASIC inžinier Platy v Taiwan

ASIC inžinier odmeňovanie in Taiwan v Qualcomm sa pohybuje od NT$1.63M za year pre Hardware Engineer do NT$4.32M za year pre Staff Hardware Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Taiwan dosahuje NT$1.85M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualcomm. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.65% polročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.65% polročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Hardvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu ASIC inžinier v Qualcomm in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$5,660,917. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qualcomm pre pozíciu ASIC inžinier in Taiwan je NT$3,402,331.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Qualcomm

Súvisiace spoločnosti

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje