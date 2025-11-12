ASIC inžinier odmeňovanie in India v Qualcomm sa pohybuje od ₹2.69M za year pre Associate Hardware Engineer do ₹11.45M za year pre Senior Staff Hardware Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹6.63M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Qualcomm. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.65% polročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.65% polročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Qualcomm podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)