Adresár spoločností
Qtum
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
Hlavné poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o spoločnosti Qtum, čo môže byť užitočné pre ostatných (napr. tipy k pohovoru, výber tímov, jedinečná kultúra atď).
    • O spoločnosti

    Qtum is an open-sourced blockchain application platform. Qtum utilizes the UTXO model, solidity smart contracts, and proof-of-stake consensus to support a broad array of industries and use cases.

    https://qtum.org
    Webstránka
    2016
    Rok založenia
    30
    Počet zamestnancov
    $1M-$10M
    Odhadované príjmy
    Sídlo

    Získajte overené platy do vašej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

    Odporúčané pozície

      Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Qtum

    Súvisiace spoločnosti

    • Microsoft
    • Amazon
    • Google
    • Square
    • Apple
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje