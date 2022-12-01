Adresár Spoločností
Qogita
Qogita Platy

Platový rozsah Qogita sa pohybuje od $63,997 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $118,874 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Qogita. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Dátový vedec
$77.5K
Produktový manažér
$64K
Softvérový inžinier
$119K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Qogita je Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $118,874. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Qogita je $77,538.

