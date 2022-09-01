Adresár spoločností
QHR Health Platy

Mediánový plat QHR Health je $88,935 pre Softvérový inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov QHR Health. Posledná aktualizácia: 11/29/2025

Softvérový inžinier
Median $88.9K

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v QHR Health predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $88,935. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v QHR Health je $88,935.

Ďalšie zdroje

