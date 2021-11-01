Adresár spoločností
Qeexo
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Qeexo Platy

Platy Qeexo sa pohybujú od $54,812 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $220,890 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Qeexo. Posledná aktualizácia: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktový dizajnér
$221K
Softvérový inžinier
$54.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Qeexo predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $220,890. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qeexo je $137,851.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Qeexo

Súvisiace spoločnosti

  • Google
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Databricks
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/qeexo/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.