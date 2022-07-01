Adresár spoločností
Public.com
Public.com Platy

Platy Public.com sa pohybujú od $152,235 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $169,150 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Public.com. Posledná aktualizácia: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ľudské zdroje
$162K
Produktový dizajnér
$169K
Softvérový inžinier
$152K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Public.com predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $169,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Public.com je $161,700.

Ďalšie zdroje